На Украине приближается коммунальный коллапс, сообщает «Страна».

Это связано из-за проблем с газом в некоторых регионах. Коммунальщики уже начали массово отключать горячую воду. Компания «Нафтогаз Трейдинг» выдавила тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали перекрывать газ конкурентам.

Кроме того, на теплоэлектростанциях сложился дефицит угля, могут возникнуть проблемы с газом и электроэнергией.

Ранее в Кремле не исключили введение Москвой санкций против украинского «Нафтогаза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

