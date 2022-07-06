СМИ: На Украине погибла бразильская модель, ставшая снайпером

39-летняя бывшая фотомодель из Бразилии Тайлита ду Валле, отправившаяся воевать на Украину в качестве снайпера, погибла под Харьковом, сообщают западные СМИ.

По данным пишет Daily Mail, девушка поехала воевать на Украину на стороне ВСУ три недели назад.

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Отмечается, что ду Валле погибла вместе с другим бразильским наемником, бывшим солдатом Дугласом Буриго.

Newsweek уточняет, что бразильцы попали под ракетный удар в одном из сел под Харьковом.

По данным издания, ду Валле родилась в Сан-Паулу, в детстве была актрисой, а с 18 лет стала работать моделью, защищай при этом права животных. Три года назад она воевала в Ираке, пройдя там подготовку на снайпера.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НаемникиУкраинаБразилия
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