СМИ: На Украине погибла бразильская модель, ставшая снайпером

Отмечается, что ду Валле погибла вместе с другим бразильским наемником, бывшим солдатом Дугласом Буриго.

Newsweek уточняет, что бразильцы попали под ракетный удар в одном из сел под Харьковом.

По данным издания, ду Валле родилась в Сан-Паулу, в детстве была актрисой, а с 18 лет стала работать моделью, защищай при этом права животных. Три года назад она воевала в Ираке, пройдя там подготовку на снайпера.

