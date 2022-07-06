СМИ: На Украине погибла бразильская модель, ставшая снайпером
39-летняя бывшая фотомодель из Бразилии Тайлита ду Валле, отправившаяся воевать на Украину в качестве снайпера, погибла под Харьковом, сообщают западные СМИ.
По данным пишет Daily Mail, девушка поехала воевать на Украину на стороне ВСУ три недели назад.
Отмечается, что ду Валле погибла вместе с другим бразильским наемником, бывшим солдатом Дугласом Буриго.
Newsweek уточняет, что бразильцы попали под ракетный удар в одном из сел под Харьковом.
По данным издания, ду Валле родилась в Сан-Паулу, в детстве была актрисой, а с 18 лет стала работать моделью, защищай при этом права животных. Три года назад она воевала в Ираке, пройдя там подготовку на снайпера.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 150 / сут.
Умерли
381 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 437 / сут.
- Володин пригрозил США возвращением Аляски в состав РФ
- СМИ: На Украине погибла бразильская модель, ставшая снайпером
- Янукович призвал украинцев определиться, хотят ли они воевать до последнего
- Адвокат: экс-замминистр культуры РФ Пирумов получил 8,5 лет колонии за хищения
- Госдума одобрила ограничение «контрсанкционной информации»
- В центре Москве ограничат максимальную скорость
- Госдума приняла законопроект, ужесточающий ответственность за опасное вождение
- Цирковой фестиваль в Монте-Карло пройдёт без русских
- В России вынесли приговор первому обвиняемому в киберпреступлении
- Госдума приняла закон о госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru