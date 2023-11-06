СМИ: Польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной

По её информации, речь идёт о КПП в Хребенном, Дорохуске и в Корчеве. Дороги у данных пунктов были перекрыты грузовыми автомобилями.

«Протестующие хотят ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество», — отметили в эфире RMF FM.

Уточняется, что участвующие в акции протеста пропускают только легковые автомобили и автобусы, а также грузовики, если они пперевозят животных, гуманитарную и военную помощь для украинцев.

Ранее польские пограничники закрыли для белорусских грузовиков последний работающий для перевозки грузов КПП «Кукурыки - Козловичи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

