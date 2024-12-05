СМИ: На Украине хакеры взломали ТВ и показали золотую молодежь за границей
Хакеры взломали систему телевещания в Украине, заменив обычные каналы в ТВ-пакете «Триолан» на сюжет, критикующий «золотую молодежь», которая живет за границей. Об этом сообщает издание «Страна».
В телетрансляции была показана женщина, высказывающая недовольство элитой, которая «жирует» в Европе, в то время как обычные граждане страдают на Украине.
В сюжете обсуждаются «элитные детишки», которые проводят время в европейских курортах и разъезжают на дорогих автомобилях, притворяясь беженцами.
Компания «Триолан» сообщила о проблемах с ТВ-сигналом и пообещала восстановить вещание до 21:00, передает «Радиоточка НСН».
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