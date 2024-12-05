СМИ: На Украине хакеры взломали ТВ и показали золотую молодежь за границей

Хакеры взломали систему телевещания в Украине, заменив обычные каналы в ТВ-пакете «Триолан» на сюжет, критикующий «золотую молодежь», которая живет за границей. Об этом сообщает издание «Страна».

В телетрансляции была показана женщина, высказывающая недовольство элитой, которая «жирует» в Европе, в то время как обычные граждане страдают на Украине.

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В сюжете обсуждаются «элитные детишки», которые проводят время в европейских курортах и разъезжают на дорогих автомобилях, притворяясь беженцами.

Компания «Триолан» сообщила о проблемах с ТВ-сигналом и пообещала восстановить вещание до 21:00, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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