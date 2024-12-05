СМИ: На Украине хакеры взломали ТВ и показали золотую молодежь за границей

Хакеры взломали систему телевещания в Украине, заменив обычные каналы в ТВ-пакете «Триолан» на сюжет, критикующий «золотую молодежь», которая живет за границей. Об этом сообщает издание «Страна».

В телетрансляции была показана женщина, высказывающая недовольство элитой, которая «жирует» в Европе, в то время как обычные граждане страдают на Украине.