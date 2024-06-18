Хакеры опубликовали данные более 1,2 тысячи операторов украинских дронов
Хакерская группировка RaHDit обнародовала данные свыше 1,2 тысячи операторов украинской беспилотной авиации. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, в Сеть попала информация о штатной структуре украинского 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов. По данным Следственного комитета РФ, формирование причастно к ударам по аэродромам Шайковка в Калужской области, Дягилево (Рязанская область) и Энгельс под Саратовом.
Кибергруппировка установила личности пилотов БПЛА, среди которых оказались в том числе ранее судимые за насилие над детьми и националисты.
Ранее неизвестные хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и запустили в бегущей строке пророссийские и антиамериканские лозунги, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru