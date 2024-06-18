Хакеры опубликовали данные более 1,2 тысячи операторов украинских дронов

Хакерская группировка RaHDit обнародовала данные свыше 1,2 тысячи операторов украинской беспилотной авиации. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, в Сеть попала информация о штатной структуре украинского 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов. По данным Следственного комитета РФ, формирование причастно к ударам по аэродромам Шайковка в Калужской области, Дягилево (Рязанская область) и Энгельс под Саратовом.

Кибергруппировка установила личности пилотов БПЛА, среди которых оказались в том числе ранее судимые за насилие над детьми и националисты.

Ранее неизвестные хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и запустили в бегущей строке пророссийские и антиамериканские лозунги, напоминает «Свободная пресса».

