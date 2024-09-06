СМИ: На Украине 1,5 тысячи человек осуждены за сотрудничество с Россией

На Украине около 1,5 тыс. человек были осуждены за сотрудничество с Россией, и большинство из них подали прошения на участие в обмене заключенными с Москвой, сообщает газета The Times.

По данным издания, с начала конфликта прокуратура возбудила более 8 тыс. уголовных дел, связанных с сотрудничеством с Россией, и большинство осужденных стремятся попасть в программу обмена пленными.

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Наказания за государственную измену на Украине включают лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

За коллаборационизм также предусмотрены штрафы до 170 тыс. гривен ($4,6 тыс.) или тюремные сроки от трех до пяти лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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