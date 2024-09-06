СМИ: На Украине 1,5 тысячи человек осуждены за сотрудничество с Россией
На Украине около 1,5 тыс. человек были осуждены за сотрудничество с Россией, и большинство из них подали прошения на участие в обмене заключенными с Москвой, сообщает газета The Times.
По данным издания, с начала конфликта прокуратура возбудила более 8 тыс. уголовных дел, связанных с сотрудничеством с Россией, и большинство осужденных стремятся попасть в программу обмена пленными.
Наказания за государственную измену на Украине включают лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
За коллаборационизм также предусмотрены штрафы до 170 тыс. гривен ($4,6 тыс.) или тюремные сроки от трех до пяти лет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На Украине 1,5 тысячи человек осуждены за сотрудничество с Россией
- Пилот «Формулы 1» Шарль Леклер попал в ДТП в Монако
- Промсвязьбанк подал иск к Euroclear и Clearstream в Арбитражный суд Москвы
- Минюст Украины намерен лишить певицу Повалий авторских прав и имущества
- Участников перестрелки в ресторане «Аист» отправили в СИЗО на два месяца
- США выведут войска из Ирака в 2025 году
- Число отравившихся шавермой в Карелии выросло до 91 человека
- Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью
- Цены на нефть рухнули до минимума более чем за год
- ПВО уничтожила вечером ещё одну ракету над Курской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru