СМИ: На Украине 1,5 тысячи человек осуждены за сотрудничество с Россией

На Украине около 1,5 тыс. человек были осуждены за сотрудничество с Россией, и большинство из них подали прошения на участие в обмене заключенными с Москвой, сообщает газета The Times.

По данным издания, с начала конфликта прокуратура возбудила более 8 тыс. уголовных дел, связанных с сотрудничеством с Россией, и большинство осужденных стремятся попасть в программу обмена пленными.