СМИ: На пляже под Стамбулом найден предполагаемый украинский дрон-камикадзе

На пляже Узункум в районе Шиле под Стамбулом был обнаружен объект, внешне напоминающий беспилотник-камикадзе, сообщает газета Hürriyet.

Находившиеся на берегу отдыхающие заметили подозрительное устройство в среду около 12:30 мск и сообщили в экстренные службы.

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Прибывшие саперы оцепили часть побережья и начали обследование предполагаемого взрывоопасного объекта. По данным издания, происхождение дрона пока не установлено, однако его конструкция схожа с беспилотниками украинского производства. Предположительно, устройство может содержать взрывчатку.

Власти Турции пока не давали официальных комментариев относительно находки. Инцидент стал поводом для усиления контроля на побережье Черного моря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Анастасия Александрова/НСН
ТЕГИ:БеспилотникиПляжиТурция

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