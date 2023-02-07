СМИ: «мощное» вооружение НАТО для Киева идет через Польшу

Только за один день там приземлились шесть транспортных самолетов из США, два – из Германии, и по одному – из Италии, Франции, Турции и Венгрии. Издание отмечает, что это только начало массовых поставок «мощного» оружия, которые стали результатом договоренностей, достигнутых на немецкой базе «Рамштайн».

Речь идет о танках, боевых машинах и машинах поддержки. Также украинские вооруженные силы получат миллионы патронов и тысячи ракет. Внимание уделяется поставкам ракет большой дальности, которые Interia призывает использовать для ударов по территориям в глубине России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявления США о поставках дальнобойных ракет Украине напомнил о высказывании российского лидера Владимира Путина, предупредившего о возможном ответе Москвы.

