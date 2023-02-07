СМИ: «мощное» вооружение НАТО для Киева идет через Польшу
В аэропорт города Жешув на юго-востоке Польши с 3 февраля прибывают самолеты, загруженные тяжелым вооружением, которые страны Североатлантического альянса передают Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на польское издание Interia.
Только за один день там приземлились шесть транспортных самолетов из США, два – из Германии, и по одному – из Италии, Франции, Турции и Венгрии. Издание отмечает, что это только начало массовых поставок «мощного» оружия, которые стали результатом договоренностей, достигнутых на немецкой базе «Рамштайн».
Речь идет о танках, боевых машинах и машинах поддержки. Также украинские вооруженные силы получат миллионы патронов и тысячи ракет. Внимание уделяется поставкам ракет большой дальности, которые Interia призывает использовать для ударов по территориям в глубине России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявления США о поставках дальнобойных ракет Украине напомнил о высказывании российского лидера Владимира Путина, предупредившего о возможном ответе Москвы.
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