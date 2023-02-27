СМИ: Мобилизация на Украине проходит с вопиющими нарушениями
Мобилизация в Украине проходит с большими нарушениями законодательства. Об этом сообщил The Economist.
Журналисты отметили, что военкоматы страны используют любую возможность призвать жителей на военную службу, вне зависимости от законности методов. Например, авторы статьи рассказали историю инвалида, у которого нет рук, объявленного годным к службе. Указывается, что исправить ситуацию помогла только большая огласка в СМИ и соцсетях.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Наталии Гуменюк сообщили, что в Украине проводится разбирательство из-за размещенной видеозаписи, на которой запечатлена попытка «жесткой» мобилизации в Одессе. По словам Гуменюк, всему виной человеческий фактор. Она признала, что имеют место факты некорректного поведения со стороны военных, и пообещала разобраться, сообщает НСН.
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