СМИ: Мобилизация на Украине проходит с вопиющими нарушениями

Мобилизация в Украине проходит с большими нарушениями законодательства. Об этом сообщил The Economist.

Будапешт обвинил Украину в «жесткой мобилизации» закарпатских венгров

Журналисты отметили, что военкоматы страны используют любую возможность призвать жителей на военную службу, вне зависимости от законности методов. Например, авторы статьи рассказали историю инвалида, у которого нет рук, объявленного годным к службе. Указывается, что исправить ситуацию помогла только большая огласка в СМИ и соцсетях.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг» Наталии Гуменюк сообщили, что в Украине проводится разбирательство из-за размещенной видеозаписи, на которой запечатлена попытка «жесткой» мобилизации в Одессе. По словам Гуменюк, всему виной человеческий фактор. Она признала, что имеют место факты некорректного поведения со стороны военных, и пообещала разобраться, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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