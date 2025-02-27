Журнал пишет, что Вооружённые силы Украины страдают от продолжительной нехватки личного состава, а теперь сталкиваются с угрозой со стороны Трампа. При этом западные советники одержимы идеей ужесточения мобилизации. Они считают, что это обеспечит самый быстрый рост боевой мощи.

По данным издания, украинские чиновники признают, что Киеву придётся расширить мобилизацию для продолжения боевых действий, однако это рискует расколоть и без того истощённую Украину и спровоцировать ещё большее насилие против сотрудников военкоматов.

Согласно соцопросу, большинство украинцев против снижения возраста мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

