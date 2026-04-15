Над промзоной Стерлитамака сбили несколько беспилотников
15 апреля 202611:36
Башкортостан подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
Он уточнил, что несколько БПЛА ликвидировали над промышленной зоной Стерлитамака.
«Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание», - написал Хабиров в своем канале на платформе Мах.
Подробности ЧП выясняются.
Ранее над регионами России сбили 85 беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.
