Композитор Паулс рассказал о самочувствии после операции
15 апреля 202611:27
Композитор Раймонд Паулс заявил, что его состояние после операции в целом стабильное. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что 90-летний музыкант попал в больницу, напоминает Ura.ru.
По словам Паулса, он чувствует себя «средненько».
«Но живу еще… У меня было довольно много всяких похорон подряд: и сестра ушла, и [поэт Янис] Петерс ушел, и вообще все шло, как не надо», - отметил композитор.
Паулс не стал уточнять, в связи с чем перенес оперативное вмешательство.
