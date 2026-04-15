Композитор Паулс рассказал о самочувствии после операции

Композитор Раймонд Паулс заявил, что его состояние после операции в целом стабильное. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что 90-летний музыкант попал в больницу, напоминает Ura.ru.

По словам Паулса, он чувствует себя «средненько».

«Но живу еще… У меня было довольно много всяких похорон подряд: и сестра ушла, и [поэт Янис] Петерс ушел, и вообще все шло, как не надо», - отметил композитор.

Паулс не стал уточнять, в связи с чем перенес оперативное вмешательство.

