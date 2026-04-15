Британия поставит Украине 120 тысяч беспилотников

Великобритания в 2026 году поставит Украине более 100 тысяч беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны королевства.

Отмечается, что поставка станет крупнейшей в истории. Всего Киев получит не менее 120 тысяч дронов.

В их число входят БПЛА дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские дроны.

Ранее в Германии заявили что не рассматривают возможность поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, напоминает Ura.ru.

