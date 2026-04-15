В павильоне РФ опровергли информацию об отмене участия в Венецианской биеннале

Возможность отмены участия России в Венецианской биеннале не рассматривается. Об этом заявила комиссар павильона РФ, соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева в беседе с ТАСС.

«Два письма»: Лихачева рассказала о противниках участия РФ в Венецианской биеннале

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отозвала финансирование биеннале в размере почти €2 млн из-за участия России.

Как отметила Карнеева, российская сторона продолжает готовить проект.

«Пока отмен никаких нет и с нашей стороны быть не может», - указала она.

Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Тема фестиваля искусств в этом году — «В минорных тонах».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
