В павильоне РФ опровергли информацию об отмене участия в Венецианской биеннале
15 апреля 202612:15
Возможность отмены участия России в Венецианской биеннале не рассматривается. Об этом заявила комиссар павильона РФ, соучредитель компании Smart Art Анастасия Карнеева в беседе с ТАСС.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отозвала финансирование биеннале в размере почти €2 млн из-за участия России.
Как отметила Карнеева, российская сторона продолжает готовить проект.
«Пока отмен никаких нет и с нашей стороны быть не может», - указала она.
Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Тема фестиваля искусств в этом году — «В минорных тонах».
Горячие новости
- В павильоне РФ опровергли информацию об отмене участия в Венецианской биеннале
