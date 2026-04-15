Ирину Винер включили в число почетных членов World Gymnastics
Экс-главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер включили в список почетных членов Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Дорогие друзья, быть включенной в число почетных членов World Gymnastics - огромная честь... и высокая оценка труда всей моей жизни», - отметила специалист.
Ирине Винер 77 лет, она возглавляла российскую сборную в 2001-2025 годах. Кроме того, с 2008 года Винер занимала пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, в 2024-м при объединении гимнастических федераций она сложила полномочия.
Ранее в Москве прошла премьера постановки Ирины Винер «Наваждение», в спектакль вошли семь новелл об историях любви семи известных на весь мир россиян.
