СМИ: министр образования Украины провалил экзамен по госязыку

Министр образования Украины Оксен Лисовой не сдал экзамен по государственному языку, сообщает издание УНН.

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Отмечается, что несдача экзамена является нарушением закона «О кабинете министров», где прописана обязанность кандидатов в члены правительства подтверждать владение украинским языком.

По мнению издания, чиновник вовремя не прошел тестирование и «наплевал на законы страны».

Министра образования ранее обвинили в плагиате его научной диссертации. Для использования системы проверки Лисовой менял украинские буквы на английские, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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