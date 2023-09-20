СМИ: министр образования Украины провалил экзамен по госязыку
Министр образования Украины Оксен Лисовой не сдал экзамен по государственному языку, сообщает издание УНН.
Отмечается, что несдача экзамена является нарушением закона «О кабинете министров», где прописана обязанность кандидатов в члены правительства подтверждать владение украинским языком.
По мнению издания, чиновник вовремя не прошел тестирование и «наплевал на законы страны».
Министра образования ранее обвинили в плагиате его научной диссертации. Для использования системы проверки Лисовой менял украинские буквы на английские, отмечает «Радиоточка НСН».
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