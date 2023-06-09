СМИ: Медведчука лишили звания академика на Украине

Украинского политика и бывшего депутата Верховной Рады Виктора Медведчука лишили звания академика Национальной академии правовых наук, пишут местные СМИ.

Жену Медведчука объявили в розыск на Украине

По информации журналистов, решение принято на общем собрании академии. Также обсуждалось лишение звания академика бывшего министр образования и науки Украины Дмитрия Табачника.

В мае Медведчука лишили статуса адвоката и права заниматься адвокатской деятельностью.

Ранее на Украине арестовали активы жены политика Оксаны Марченко. Речь идет об акциях электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

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