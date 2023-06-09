СМИ: Медведчука лишили звания академика на Украине
Украинского политика и бывшего депутата Верховной Рады Виктора Медведчука лишили звания академика Национальной академии правовых наук, пишут местные СМИ.
По информации журналистов, решение принято на общем собрании академии. Также обсуждалось лишение звания академика бывшего министр образования и науки Украины Дмитрия Табачника.
В мае Медведчука лишили статуса адвоката и права заниматься адвокатской деятельностью.
Ранее на Украине арестовали активы жены политика Оксаны Марченко. Речь идет об акциях электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Медведчука лишили звания академика на Украине
- Суд заподозрил Трампа в хранении секретных документов в туалете
- «Совершенно изможденный»: журналиста шокировал внешний вид Зеленского
- Лондон обвинил Тегеран в поставках в Россию оружия и боеприпасов
- Власти Белгородской области утвердили выплаты отселенным жителям
- В Новую Каховку вернули электричество
- Кирби: в Вашингтоне не видят для себя угроз из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии
- Глава ВТБ Костин оценил вероятность массовой приватизации
- Конгресс США рассмотрит вопрос признания России спонсором терроризма
- Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru