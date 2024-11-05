СМИ: Маск взял под контроль Украину благодаря Starlink
Украина попала под контроль к миллиардеру из США Илону Маску из-за разработанной его компанией Starlink одноименной спутниковой сети, сообщает издание NZZ.
В начале специальной военной операции предприниматель был «сторонником украинского лидера Владимира Зеленского», однако его взгляды изменились. Маск решает, где, для кого и когда активировать спутники. В статье отмечается, что эта сила наиболее очевидна в конфликте вокруг Украины.
Спустя два года бизнесмен начал открыто выступать против новой военной помощи Киеву, так как «нет ни единого шанса, что президент РФ Владимир Путин проиграет».
Ранее Маск заявил, что отказался активировать спутниковую связь Starlink над Крымским полуостровом, чтобы предотвратить возможное использование ее украинскими военными для атак на российские корабли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru