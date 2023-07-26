СМИ: марихуану на Украине будут выращивать со штрих-кодом

Выращивать марихуану на Украине в медицинских целях, о чем было объявлено ранее, будут под жестким контролем, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

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Власти будут жестко контролировать ее производство и сбыт. «Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах», — сказала она. Там появится специальное оборудование и видеонаблюдение. У каждого куста будет свой штрих-код.

Стефанишина отметила, что наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу лекарственной марихуаны будет таким же образом, как за сбыт наркотиков.

Ранее Министерство здравоохранения Украины поддержало предложение Владимира Зеленского легализовать лекарства на основе медицинского каннабиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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