Экс-советник Кучмы: Зеленский пытается подсадить украинцев на каннабис

Соскин отнесся к идее резко негативно. Он полагает, что президент пытается подсадить украинцев на каннабис.

Экс-советник Кучмы отметил разрушительные последствия употребления марихуаны для целых народов и государств. Политик поставил использование каннабиса в один ряд с азартными играми.

«Классная схема, молодец, Зеленский, хорошо работаешь на хозяев своих», - сказал Соскин.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Украины 28 июня предложил легализовать лекарства на основе каннабиса. Он считает, что это поможет гражданам справиться со стрессом.

