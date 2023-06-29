Экс-советник Кучмы: Зеленский пытается подсадить украинцев на каннабис

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале прокомментировал инициативу Владимира Зеленского легализовать лекарства на основе марихуаны.

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Соскин отнесся к идее резко негативно. Он полагает, что президент пытается подсадить украинцев на каннабис.

Экс-советник Кучмы отметил разрушительные последствия употребления марихуаны для целых народов и государств. Политик поставил использование каннабиса в один ряд с азартными играми.

«Классная схема, молодец, Зеленский, хорошо работаешь на хозяев своих», - сказал Соскин.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Украины 28 июня предложил легализовать лекарства на основе каннабиса. Он считает, что это поможет гражданам справиться со стрессом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МарихуанаВладимир ЗеленскийУкраина

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