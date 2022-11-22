СМИ: Ликвидирован один из расстрелявших пленных РФ в Макеевке
Один из военнослужащих вооруженных сил Украины, который принимал участие в расстреле российских военнопленных в Макеевке, предположительно, убит. Такую информацию распространили украинские Telagram-каналы.
По их сведениям, речь идёт о старшем лейтенанте ВСУ Романе Руснике — военнослужащем 128 горно-штурмовой бригады. Официального подтверждения этой информации пока нет, отмечают «Известия».
Рванее в сети появилась видеозапись с телами не менее 11 российских военнопленных. Судя по их расположению и посмертным позам, они были обезоружены. На другом ролике было видно, как военные выходят из здания с поднятыми руками, однако в конце ещё один военный открывает огонь в сторону бойцов ВСУ, на этом запись прерывается.
По данным Минобороны РФ, события происходили в населённом пункте Макеевка на территории ДНР. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в военном ведомстве предупредили, что украинским властям придётся ответить за все подобные случаи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru