Глава Еврокомиссии заявила о целях погрузить экономику России в рецессию на десятилетия

Основная цель антироссийских санкций — погружение российской экономики в рецессию на десятилетия. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

По ее словам, из-за санкций Россия лишается важных современных технологий.

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Введенные санкции против Москвы она назвала самыми строгими за всю историю, ее слова передает РБК.

Ранее обозреватель Карлос Мартинес в статье для Global Times отметил, что антироссийская политика коллективного Запада и Украины спровоцировала серьезный экономический кризис в Европе. Он напомнил, что инфляция, например, в Великобритании составляет уже более десяти процентов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕврокомиссия
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