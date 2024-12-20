СМИ: Команда Трампа заявила ЕС, что США планируют продолжать помощь Киеву
Команда избранного президента США Дональда Трампа информировала европейских чиновников о том, что его администрация намерена продолжить военную помощь Украине. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, эти намерения были озвучены близкими советниками Трампа в ходе недавних разговоров с высокопоставленными представителями стран ЕС. В преддверии своей инаугурации избранный президент подтвердил, что намерен продолжать военные поставки Киеву.
При этом Трамп придерживается прежней позиции о том, что Украина не должна стать членом НАТО и что немедленное завершение конфликта должно оставаться приоритетом.
Однако, как сообщили источники, теперь он считает, что продолжение поставок вооружений Киеву после якобы возможного прекращения огня может способствовать достижению «мира с позиции силы», передает «Радиоточка НСН».
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