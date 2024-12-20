СМИ: Команда Трампа заявила ЕС, что США планируют продолжать помощь Киеву

Команда избранного президента США Дональда Трампа информировала европейских чиновников о том, что его администрация намерена продолжить военную помощь Украине. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, эти намерения были озвучены близкими советниками Трампа в ходе недавних разговоров с высокопоставленными представителями стран ЕС. В преддверии своей инаугурации избранный президент подтвердил, что намерен продолжать военные поставки Киеву.