СМИ: Команда Трампа заявила ЕС, что США планируют продолжать помощь Киеву

Команда избранного президента США Дональда Трампа информировала европейских чиновников о том, что его администрация намерена продолжить военную помощь Украине. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, эти намерения были озвучены близкими советниками Трампа в ходе недавних разговоров с высокопоставленными представителями стран ЕС. В преддверии своей инаугурации избранный президент подтвердил, что намерен продолжать военные поставки Киеву.

Орбан призвал молиться за Трампа до инаугурации

При этом Трамп придерживается прежней позиции о том, что Украина не должна стать членом НАТО и что немедленное завершение конфликта должно оставаться приоритетом.

Однако, как сообщили источники, теперь он считает, что продолжение поставок вооружений Киеву после якобы возможного прекращения огня может способствовать достижению «мира с позиции силы», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраинаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры