СМИ: Команда Трампа провела переговоры с представителями Белого дома и Киева

Советники избранного президента США Дональда Трампа провели переговоры с представителями действующей американской администрации и украинским руководством, чтобы обсудить пути завершения конфликта между Москвой и Киевом, сообщает NBC News.

По данным телеканала, команда Трампа, включая потенциальных кандидатов на ключевые посты в администрации, пока не представила Киеву никакого конкретного плана по урегулированию.

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Сам Трамп в недавнем интервью журналу Time не раскрыл деталей своих намерений, отметив лишь, что планирует использовать помощь Украине как инструмент давления на Россию.

Избранный президент США вступит в должность 20 января. Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена, и что в случае своего переизбрания он намерен урегулировать его за 24 часа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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