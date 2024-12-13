СМИ: Команда Трампа провела переговоры с представителями Белого дома и Киева

Сам Трамп в недавнем интервью журналу Time не раскрыл деталей своих намерений, отметив лишь, что планирует использовать помощь Украине как инструмент давления на Россию.

Избранный президент США вступит в должность 20 января. Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена, и что в случае своего переизбрания он намерен урегулировать его за 24 часа, передает «Радиоточка НСН».

