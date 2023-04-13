Глава разведки Украины: Киев должен показать Западу успешное наступление

ВСУ должны провести успешное контрнаступление, иначе у Запада будут вопросы, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит ABC News.

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По его мнению, в случае провала западные страны поднимут вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

При этом Буданов признался, что условия новых поставок вооружений из США и Европы ему неизвестны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее допустил, что контрнаступление придется отложить до лета. Он призвал Запад дать Киеву больше бронетехники и снарядов, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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