Глава разведки Украины: Киев должен показать Западу успешное наступление
ВСУ должны провести успешное контрнаступление, иначе у Запада будут вопросы, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит ABC News.
По его мнению, в случае провала западные страны поднимут вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.
При этом Буданов признался, что условия новых поставок вооружений из США и Европы ему неизвестны.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее допустил, что контрнаступление придется отложить до лета. Он призвал Запад дать Киеву больше бронетехники и снарядов, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru