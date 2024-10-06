СМИ: Киеву предложат шаги для вступления в НАТО

Издание пишет, что глава Украины Владимир Зеленский после представления своего «плана победы» не получил реакции, на которую рассчитывал. Однако во время встречи в ФРГ все может измениться. «Более конкретные шаги», которые могут предложить Украине, будут иметь не настолько срочный характер, как хотелось бы украинским властям.

Ранее стало известно, что американские власти отправили президента Украины Владимира Зеленского «куда подальше» с его «планом победы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

