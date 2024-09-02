На Украине заявили о готовности вступить в НАТО только в границах 1991 года

Она подчеркнула, что вопрос касательно некоторых ограничений или перераспределения в вопросе членства в Североатлантическом альянсе никогда не будет стоять на повестке дня.

Кроме того, Стефашина отметила, что страна не должна предлагать никаких решений, пока ее союзники не предложили Киеву членство в блоке. Вместе с тем, указала она, украинские власти будут проводить переговоры со всеми членами НАТО.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока находится в военном конфликте с Россией.

