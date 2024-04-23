СМИ: Киев запретил оказание консульских услуг за границей мужчинам 18-60 лет
Оказание консульских услуг приостановят для украинцев призывного возраста, находящихся за границей, им разрешат только оформлять документы для возвращения на Украину. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на соответствующее распоряжение украинского МИД.
В документе, подписанном первым замминистра иностранных дел Андреем Сибигой, указано, что с 24 апреля будет приостановлено совершение консульских действий по заявлениям «граждан Украины мужского пола в возрасте от 18-60 лет».
«Кроме действий, связанных с оформлением удостоверения личности на возвращение на Украину», — отмечается в распоряжении.
В МИД поручили держать выполнение этого предписания на особом контроле.
Ранее украинская Верховная рада одобрила закон, ужесточающий правила мобилизации, напоминает Ura.ru. Согласно документу, военнообязанные украинцы не смогут получить услуги в консульствах за границей, в том числе оформить загранпаспорт, без обновления военно-учетных документов.
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