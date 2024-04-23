СМИ: Киев запретил оказание консульских услуг за границей мужчинам 18-60 лет

В документе, подписанном первым замминистра иностранных дел Андреем Сибигой, указано, что с 24 апреля будет приостановлено совершение консульских действий по заявлениям «граждан Украины мужского пола в возрасте от 18-60 лет».

«Кроме действий, связанных с оформлением удостоверения личности на возвращение на Украину», — отмечается в распоряжении.

В МИД поручили держать выполнение этого предписания на особом контроле.

Ранее украинская Верховная рада одобрила закон, ужесточающий правила мобилизации, напоминает Ura.ru. Согласно документу, военнообязанные украинцы не смогут получить услуги в консульствах за границей, в том числе оформить загранпаспорт, без обновления военно-учетных документов.

