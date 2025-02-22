СМИ: США направили Украине еще более жесткие условия договора по ископаемым

Уточняется, что новая редакция предусматривает, что Украина должна будет передать половину доходов от добычи природных ресурсов, в том числе поступления от портов и другой инфраструктуры, в специальный фонд. Он будет полностью контролироваться американской стороной.

При этом Киев должен будет вносить взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов, которые Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь.

Ранее сенатор Конгресса США Эрик Шмитт заявил, что президенту Украины Владимира Зеленского нужно прекратить критику Трампа, передает «Радиоточка НСН».

