СМИ: США направили Украине еще более жесткие условия договора по ископаемым

Власти Украины получили от США новую версию соглашения по использованию полезных ископаемых, которая оказалась более жесткой, чем вариант, представленный в Киеве министром финансов США Скоттом Бессентом. Об этом сообщает The New York TImes.

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Уточняется, что новая редакция предусматривает, что Украина должна будет передать половину доходов от добычи природных ресурсов, в том числе поступления от портов и другой инфраструктуры, в специальный фонд. Он будет полностью контролироваться американской стороной.

При этом Киев должен будет вносить взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов, которые Трамп потребовал в обмен на уже оказанную американскую помощь.

Ранее сенатор Конгресса США Эрик Шмитт заявил, что президенту Украины Владимира Зеленского нужно прекратить критику Трампа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СШАУкраина

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