СМИ: Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам
25 февраля 202522:17
Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
По данным издания, отказались от изначального требования возместить 500 миллиардов долларов за счет продажи этих ресурсов.
Соглашение не включает упоминаний о гарантиях безопасности США, которые Киев требовал в обмен на согласие на сделку.
Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон для подписания обновленного соглашения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru