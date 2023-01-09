Польское издание напомнило о «громком заявлении» руководителя главного управления украинской разведки Кирилла Буданова, который анонсировал контрнаступление Киева весной текущего года.

По данным Niezależny Dziennik Polityczny, украинский Генштаб рассчитывает, что весной на территорию страны войдет армия Польши. В Киеве надеются, что польские военные «займут ключевые позиции в Западной Украине» вместо украинских солдат.

Между тем Польша решила отказаться от поставок Вооруженным силам Украины танков Leopard, пока соответствующее решение не примет «широкая коалиция», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

