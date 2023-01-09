СМИ: Киев рассчитывает на ввод польских войск на территорию Украины
Украина рассчитывает на военную поддержку Польши в конфликте с Россией. Об этом сообщает Niezależny Dziennik Polityczny.
Польское издание напомнило о «громком заявлении» руководителя главного управления украинской разведки Кирилла Буданова, который анонсировал контрнаступление Киева весной текущего года.
По данным Niezależny Dziennik Polityczny, украинский Генштаб рассчитывает, что весной на территорию страны войдет армия Польши. В Киеве надеются, что польские военные «займут ключевые позиции в Западной Украине» вместо украинских солдат.
Между тем Польша решила отказаться от поставок Вооруженным силам Украины танков Leopard, пока соответствующее решение не примет «широкая коалиция», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- Около 50 человек пострадали во время протестов в Бразилии
- СМИ: Путин может встретиться с лидерами фракций Госдумы в начале февраля
- «Опасная злодейка»: Принц Гарри охарактеризовал супругу Карла III
- Минобороны сообщило о продвижении штурмовых подразделений ТОФ на угледарском направлении
- Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
- В Греции назвали ЕС рассадником коррупции и скандалов
- Власти Бразилии заявили о завершении протестов в столице
- СМИ: Киев рассчитывает на ввод польских войск на территорию Украины
- Лукашенко призвал увеличить финансирование программ Союзного государства
- Минсельхоз объявил о рекордном урожае плодов и ягод в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru