СМИ: Киев потратит на покупку истребителей Gripen и Rafale более €50 миллиардов

В Defense Express отметили, что приведенные расчеты не учитывают инфляцию, которая способна существенно увеличить итоговую сумму, поскольку выполнение подобных заказов обычно растягивается примерно на 10 лет. Кроме того, аналитики подчеркивают, что покупка самолетов является лишь частью общих расходов.

Основные затраты приходятся на эксплуатацию и обслуживание техники в течение всего жизненного цикла, который, как правило, составляет около 40 лет. По подсчетам издания, содержание всех потенциальных Rafale за этот период может стоить €45 миллиардов, а 150 Gripen — около €55 миллиардов. В совокупности ежегодные расходы на обслуживание и модернизацию парка истребителей оцениваются примерно в €2,5 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

