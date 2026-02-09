СМИ: Киев потратит на покупку истребителей Gripen и Rafale более €50 миллиардов
Покупка 250 новых истребителей (150 Gripen и 100 Rafale) может обойтись Украине более чем в €50 миллиардов, сообщает украинское издание Defense Express.
По данным издания, последняя публично известная цена одного истребителя Gripen, основанная на контракте Колумбии от 2025 года, составляет €184,4 миллиона за самолет. При такой стоимости приобретение 150 машин может обойтись Киеву в €27,66 миллиарда. Стоимость французских Rafale, исходя из комплексного контракта Сербии от 2024 года, оценивается примерно в €225 миллионов за единицу, что делает закупку 100 истребителей равной €22,5 миллиарда, отмечает газета «Известия».
В Defense Express отметили, что приведенные расчеты не учитывают инфляцию, которая способна существенно увеличить итоговую сумму, поскольку выполнение подобных заказов обычно растягивается примерно на 10 лет. Кроме того, аналитики подчеркивают, что покупка самолетов является лишь частью общих расходов.
Основные затраты приходятся на эксплуатацию и обслуживание техники в течение всего жизненного цикла, который, как правило, составляет около 40 лет. По подсчетам издания, содержание всех потенциальных Rafale за этот период может стоить €45 миллиардов, а 150 Gripen — около €55 миллиардов. В совокупности ежегодные расходы на обслуживание и модернизацию парка истребителей оцениваются примерно в €2,5 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
