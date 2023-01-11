Отмечается, что Турция – это единственная страна, которая работает для установления мира между Украиной и Россией. В администрации президента также указали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является единственным лидером, который может говорить с главами России и Украины.

Ранее Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что Турция с ноября прошлого года поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

