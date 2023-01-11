СМИ: В Турции опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов Украине

Сообщения о поставках Украине кассетных боеприпасов американского образца из Турции являются дезинформацией, нацеленной на подрыв мирных усилий Анкары. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

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Отмечается, что Турция – это единственная страна, которая работает для установления мира между Украиной и Россией. В администрации президента также указали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является единственным лидером, который может говорить с главами России и Украины.

Ранее Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что Турция с ноября прошлого года поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ТурцияУкраина
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