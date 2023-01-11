СМИ: В Турции опровергли информацию о поставках кассетных боеприпасов Украине
Сообщения о поставках Украине кассетных боеприпасов американского образца из Турции являются дезинформацией, нацеленной на подрыв мирных усилий Анкары. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.
Отмечается, что Турция – это единственная страна, которая работает для установления мира между Украиной и Россией. В администрации президента также указали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является единственным лидером, который может говорить с главами России и Украины.
Ранее Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщило, что Турция с ноября прошлого года поставляет на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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