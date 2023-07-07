Глава МИД Германии высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ продолжит соблюдать положения конвенции о запрете кассетных боеприпасов, сообщает ТАСС.

NYT: В США считают передачу кассетных боеприпасов Украине временной мерой

По её словам, Берлин не намерен передавать Киеву подобные боеприпасы.

«Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключённое в Осло», — сказала она.

Возможность передачи кассетных боеприпасов Украине также отверг глава Минобороны Германии Борис Писториус, который при этом напомнил, что конвенцию не подписали Китай, Россия, Украина и США, и он не намерен «комментировать их действия».

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в случае, если США одобрят предоставление Украине кассетных боеприпасов, то будут тщательно отобраны модификации с низким коэффициентом неразорвавшихся частей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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