Глава МИД Германии высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов

По её словам, Берлин не намерен передавать Киеву подобные боеприпасы.

«Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключённое в Осло», — сказала она.

Возможность передачи кассетных боеприпасов Украине также отверг глава Минобороны Германии Борис Писториус, который при этом напомнил, что конвенцию не подписали Китай, Россия, Украина и США, и он не намерен «комментировать их действия».

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в случае, если США одобрят предоставление Украине кассетных боеприпасов, то будут тщательно отобраны модификации с низким коэффициентом неразорвавшихся частей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».