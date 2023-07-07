Глава МИД Германии высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ продолжит соблюдать положения конвенции о запрете кассетных боеприпасов, сообщает ТАСС.
По её словам, Берлин не намерен передавать Киеву подобные боеприпасы.
«Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключённое в Осло», — сказала она.
Возможность передачи кассетных боеприпасов Украине также отверг глава Минобороны Германии Борис Писториус, который при этом напомнил, что конвенцию не подписали Китай, Россия, Украина и США, и он не намерен «комментировать их действия».
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в случае, если США одобрят предоставление Украине кассетных боеприпасов, то будут тщательно отобраны модификации с низким коэффициентом неразорвавшихся частей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев призвал просчитывать все возможные риски и угрозы для безопасности России
- Роспотребнадзор усилил радиационный контроль из-за сброса воды с «Фукусимы»
- Белый дом анонсировал «важное выступление» Байдена по Украине
- Два больших десантных корабля заработали на Керченской переправе
- МИД РФ: Потоки миграции в Европу происходят из-за вмешательства Запада в дела государств
- Глава МИД Германии высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
- Медведев призвал создать в России надежную систему противовоздушной обороны
- Бойцы Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами и экстремистской литературой в ДНР
- На Украине потребовали назвать срок приглашения страны в НАТО
- СМИ: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением вечером 7 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru