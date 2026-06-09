СМИ: Киев может недополучить €680 млн от ЕС из-за невыполнения реформ

По данным издания, речь идёт о двух шагах, связанных с четвёртым и пятым траншами финансовой помощи Украине, выплаты по которым были приостановлены. Один из них касается увеличения штата Высшего антикоррупционного суда и связан почти с €300 млн.

Второй шаг предусматривает вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процедуре их проверки, что соответствует более чем €380 млн.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает два основных сценария принятия Украины в свои ряды, один из которых является нестандартным, Евросоюз рассматривает два основных сценария принятия Украины в свои ряды, один из которых является нестандартным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

