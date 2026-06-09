СМИ: Киев может недополучить €680 млн от ЕС из-за невыполнения реформ
Киев может недополучить около €680 млн от европейского союза из-за невыполнения антикоррупционных реформ, сообщает «Общественное» со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
По данным издания, речь идёт о двух шагах, связанных с четвёртым и пятым траншами финансовой помощи Украине, выплаты по которым были приостановлены. Один из них касается увеличения штата Высшего антикоррупционного суда и связан почти с €300 млн.
Второй шаг предусматривает вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процедуре их проверки, что соответствует более чем €380 млн.
Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает два основных сценария принятия Украины в свои ряды, один из которых является нестандартным, Евросоюз рассматривает два основных сценария принятия Украины в свои ряды, один из которых является нестандартным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Киев может недополучить €680 млн от ЕС из-за невыполнения реформ
- Макаревич уехал с туром в Польшу после обстрела его дома в Израиле
- Небензя считает открытое письмо Зеленского Путину провокацией
- Ozon может начать выдачу лекарств через ПВЗ
- В Евросоюзе выступили против создания единой армии
- СМИ: В России устаревшие сети 2G будут работать еще 10 лет
- Небензя: С 25 по 31 мая в результате обстрелов ВСУ погибли 35 мирных жителей
- В Лондоне убили соавтора хитов Бритни Спирс
- СМИ: Окружение Орбана заподозрили в краже миллиардов на госконтрактах
- В ОБСЕ заявили об угрозах и оскорблениях Пашиняна в адрес оппозиции в ходе предвыборной гонки