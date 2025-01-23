СМИ: Идут переговоры об отправке 50 тысяч солдат стран Европы на Украину

В Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и подготовке до 50 тысяч солдат из стран Европы для отправки на Украину, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов.



Согласно данным, «некоторое предварительное планирование» уже начали французы и британцы. Отмечается, что военные будут охранять порядок на «демаркационной линии» между ВС России и Вооруженными силами Украины в случае прекращения огня. Подробности изданию рассказал французский офицер.

Предполагается, что вопрос перемирия может быть достигнут в ближайшее время из-за желания американского лидера Дональда Трампа добиться «дипломатических побед в течение первых 100 дней».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта речь должна идти о юридических договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, передает «Радиоточка НСН».

