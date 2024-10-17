СМИ: Границы Украины должны быть демаркированы до вступления Киева в НАТО

Границы Украины необходимо определить до вступления Киева в Североатлантический альянс, сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатов НАТО.

СМИ: Киеву предложат шаги для вступления в НАТО

По их словам, только после этого станет понятно, в каких обстоятельствах может быть задействован пятый пункт устава Альянса о коллективной обороне.

Ранее генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о членстве Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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