СМИ: Границы Украины должны быть демаркированы до вступления Киева в НАТО

По их словам, только после этого станет понятно, в каких обстоятельствах может быть задействован пятый пункт устава Альянса о коллективной обороне.

Ранее генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о членстве Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

