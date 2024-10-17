СМИ: Границы Украины должны быть демаркированы до вступления Киева в НАТО
17 октября 202400:17
Границы Украины необходимо определить до вступления Киева в Североатлантический альянс, сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатов НАТО.
По их словам, только после этого станет понятно, в каких обстоятельствах может быть задействован пятый пункт устава Альянса о коллективной обороне.
Ранее генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о членстве Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Границы Украины должны быть демаркированы до вступления Киева в НАТО
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru