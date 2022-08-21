СМИ: Госслужащим в Киеве порекомендовали работать удаленно шесть дней

С понедельника до субботы следующей недели сотрудникам учреждений правительственного квартала в Киеве рекомендуется работать дистанционно. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Верховной раде и правительстве Украины 21 августа.

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«Уже известно, что аппарат Верховной рады будет работать дистанционно, за исключением коллег, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию», — отмечает издание.

При этом в воскресенье на Украине ввели новые сигналы тревоги. О химической опасности сообщат звуком церковных колоколов, о радиационной - звоном в набат, об эвакуации из города - гудком поезда. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, передает РИА Новости.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:РаботаГосслужащиеУкраина
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