СМИ: глава Еврокомиссии прибудет в Киев 4 ноября

По информации издания, в Киеву ждут от фон дер Ляйен «позитивный сигнал» о вступлении Украины в Евросоюз. Детали переговров не раскрываются.

Ранее газета Politico сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, но Киеву не стоит ожидать, что процедура пройдет в ускоренном режиме

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт заблокирует переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Он призвал Киев отменить дискриминационные законы в отношении венгров Закарпатья, передает «Радиоточка НСН».

