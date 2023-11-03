СМИ: глава Еврокомиссии прибудет в Киев 4 ноября

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит столицу Украины Киев в субботу, 4 ноября. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в руководстве страны.

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По информации издания, в Киеву ждут от фон дер Ляйен «позитивный сигнал» о вступлении Украины в Евросоюз. Детали переговров не раскрываются.

Ранее газета Politico сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, но Киеву не стоит ожидать, что процедура пройдет в ускоренном режиме

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт заблокирует переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Он призвал Киев отменить дискриминационные законы в отношении венгров Закарпатья, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
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