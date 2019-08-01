СМИ: Глава администрации Зеленского уходит в отставку
1 августа20:30
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан ушел в отставку. Украинский «24 канал» опубликовал фото его заявления.
«Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания», - говорится в документе.
Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая, пишет Утро.ру. До этого он был юристом украинского олигарха Игоря Коломойского.
Ранее Андрей Богдан заявил, что администрация президента Украины намерена отправить в отставку мэра Киева, бывшего боксёра Виталия Кличко.
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ФОТО: pixabay.com
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