СМИ: Глава администрации Зеленского уходит в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан ушел в отставку. Украинский «24 канал» опубликовал фото его заявления.

«Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания», - говорится в документе.

Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая, пишет Утро.ру. До этого он был юристом украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ранее Андрей Богдан заявил, что администрация президента Украины намерена отправить в отставку мэра Киева, бывшего боксёра Виталия Кличко.







