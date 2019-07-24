Зеленский хочет уволить Кличко с поста мэра Киева

Администрация президента Украины хочет отправить в отставку главу Киева, бывшего боксёра Виталия Кличко. Глава офиса Владимира Зеленского направил соответствующее предложение в правительство. Эту информацию подтвердили агентству «Укринформ» в кабинете министров.

Ранее о том, что такое представление направлено, сообщил в соцсетях шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар. «Как сообщают мои источники, глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось», — цитирует РЕН ТВ Сохара.

Согласно Конституции Украины, главы местных администраций назначаются и увольняются президентом по представлению кабинета министров. Как подчёркивается в документе главы офиса Зеленского, со сменой главы страны нужно менять чиновников и мэров, передает Газета.ру.

Накануне стало известно, что Госбюро расследований предложило Кличко в пятницу явиться на допрос по делу о земельных махинациях. Сам он назвал это дело «раздутой чушью». Виталий Кличко занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с июня 2014 года.

