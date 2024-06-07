СМИ: Германия рассмотрит отправку Украине четвертую систему Patriot

Издание также подчеркивает, что Германия активно работает над объединением противовоздушной обороны среди союзников Украины, так как «динамика конфликта изменилась в пользу России», передает «Газета.Ru».

В мае глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Украину необходимо в кратчайшие сроки снабдить дополнительными системами ПВО, передает «Радиоточка НСН».

