СМИ: Германия рассмотрит отправку Украине четвертую систему Patriot
Германия рассмотрит возможность поставки Украине четвертой батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом в публикации агентства отмечается, что на данный момент еще не принято окончательного решения по этому вопросу.
Издание также подчеркивает, что Германия активно работает над объединением противовоздушной обороны среди союзников Украины, так как «динамика конфликта изменилась в пользу России», передает «Газета.Ru».
В мае глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Украину необходимо в кратчайшие сроки снабдить дополнительными системами ПВО, передает «Радиоточка НСН».
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