СМИ: Генштаб доложил Зеленскому о потере 105 тысяч бойцов ВСУ
6 декабря 202405:36
Генштаб Вооруженных сил Украины доложил главе государства Владимиру Зеленскому, что погибли или пропали без вести более 100 тыс. украинских военнослужащих, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.
70 тыс. человек были убиты на поле боя, без вести пропали 35 тыс. бойцов.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли почти столько же техники, сколько получили от Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru