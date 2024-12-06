СМИ: Генштаб доложил Зеленскому о потере 105 тысяч бойцов ВСУ

Генштаб Вооруженных сил Украины доложил главе государства Владимиру Зеленскому, что погибли или пропали без вести более 100 тыс. украинских военнослужащих, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

ВСУ потеряли на Курском направлении более 38 235 военнослужащих

70 тыс. человек были убиты на поле боя, без вести пропали 35 тыс. бойцов.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли почти столько же техники, сколько получили от Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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