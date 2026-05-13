СМИ: Ермака забросали яйцами после заседания суда
Бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака неизвестный забросал яйцами. Об этом пишет украинское издание «Телеграф».
Уточняется, что инцидент произошёл в Киеве после очередного заседания суда. Мужчина бросил в Ермака два яйца, но промахнулся. При этом он выкрикивал в адрес экс-чиновника оскорбления и угрозы.
В итоге охрана оттеснила нападавшего, а сам Ермак скрылся.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинили экс-руководителя офиса президента Украины в легализации $10 млн при строительстве под Киевом.
Ермак отверг все обвинения, указав, что у него только одна квартира и один автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
