СМИ: Ермака забросали яйцами после заседания суда

Бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака неизвестный забросал яйцами. Об этом пишет украинское издание «Телеграф».

Ермак отказался комментировать связь с Зеленским в зале суда

Уточняется, что инцидент произошёл в Киеве после очередного заседания суда. Мужчина бросил в Ермака два яйца, но промахнулся. При этом он выкрикивал в адрес экс-чиновника оскорбления и угрозы.

В итоге охрана оттеснила нападавшего, а сам Ермак скрылся.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинили экс-руководителя офиса президента Украины в легализации $10 млн при строительстве под Киевом.

Ермак отверг все обвинения, указав, что у него только одна квартира и один автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
