СМИ: ФРГ и США выступили против обещания Украине сроков вступления в НАТО
Берлин и Вашингтон высказались против обещания Киеву конкретных сроков возможного вступления в Североатлантический альянс, сообщает Telegraph.
По данным издания, ранее Германия и США озвучили свои предостережения против того, чтобы предлагать Украине жесткие временные сроки. Американские чиновники скептически относятся к тому, чтобы «продвинуть Украину дальше по пути» к полноправному членству в НАТО в этом году, так как существует опасение относительно угрозы со стороны России «для остальных членов альянса».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после победы над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru