СМИ: ФРГ и США выступили против обещания Украине сроков вступления в НАТО

По данным издания, ранее Германия и США озвучили свои предостережения против того, чтобы предлагать Украине жесткие временные сроки. Американские чиновники скептически относятся к тому, чтобы «продвинуть Украину дальше по пути» к полноправному членству в НАТО в этом году, так как существует опасение относительно угрозы со стороны России «для остальных членов альянса».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вступит в НАТО после победы над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

