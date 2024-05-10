Нарышкин усомнился в возможности приема Украины в НАТО в обход правил

НАТО не примет Украину в состав организации ускоренным путем в обход действующих правил, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

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«Думаю, что нет», — указал глава СВР, отвечая на вопрос о потенциальном ускоренном вступлении Киева в альянс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина не сможет стать членом блока к июльскому саммиту. Вместе с тем страны альянса продемонстрируют, что «приближают» Киев к вступлению в организацию, пишет RT. Позже представитель Белого дома Томас Райт заявил, что Украину не примут в Североатлантический альянс в ближайшие несколько лет, так как страна находится в разгаре вооруженного конфликта.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:НАТОУкраинаСВРСергей Нарышкин

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