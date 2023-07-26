СМИ: Франция знала о готовящемся в России мятеже «Вагнера»

Французская разведка была в курсе готовящегося в России мятеже Евгения Пригожина и бойцов «Вагнера», пишет Opinion.

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Издание отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон «поздравил» сотрудников разведки, намекнув на эту информацию во время обращения к войскам перед Днем взятия Бастилии. Тогда он заявил, что «наши партнеры недавно оценили качество информации французской разведки».

Французы пристально следят за деятельностью «Вагнера» из-за ее так называемой «антифранцузской» деятельности в Африке, сообщает Opinion.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США также были в курсе готовящегося мятежа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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