СМИ: Франция провела учения для подготовки к возможному развертыванию на Украине

Сценарий учений предусматривал интервенцию на Украину для сдерживания возможного прорыва России из Белоруссии. Основное внимание уделили тактическому применению дронов, средств постановки помех и перехвата, а также эффективности интерфейсов для объединения данных в условиях интенсивных боевых действий.

В рамках учений использовались квадрокоптеры Parrot Anafi MK3 и китайские дроны Mavic 3T от компании DJI, что вызвало критику из-за опасений по поводу конфиденциальности данных и возможности отслеживания информации, передает «Радиоточка НСН».

