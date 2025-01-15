СМИ: Франция провела учения для подготовки к возможному развертыванию на Украине
Вооруженные силы Франции провели осенью учения, направленные на подготовку к возможному развертыванию на Украине. Об этом сообщает портал Intelligence Online.
В ходе тренировок, прошедших на секретном полигоне, были мобилизованы более 3200 военнослужащих, включая бойцов спецназа, операторов БПЛА и кибербойцов. Учения под кодовым названием «Персей» продолжались несколько дней.
Сценарий учений предусматривал интервенцию на Украину для сдерживания возможного прорыва России из Белоруссии. Основное внимание уделили тактическому применению дронов, средств постановки помех и перехвата, а также эффективности интерфейсов для объединения данных в условиях интенсивных боевых действий.
В рамках учений использовались квадрокоптеры Parrot Anafi MK3 и китайские дроны Mavic 3T от компании DJI, что вызвало критику из-за опасений по поводу конфиденциальности данных и возможности отслеживания информации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru