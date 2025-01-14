НАТО анонсировал «беспрецедентные учения» в Европе
Североатлантический альянс проведет «беспрецедентные» военные учения Steadfast Dart в Греции, Болгарии и Румынии с 10 по 21 февраля, сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на Минобороны Испании.
Уточняется, что целью учений является проверка и отработка оперативного развертывания и усиления сил быстрого реагирования в мирное время на юго-востоке альянса.
В издании отметили, что страны, в которых состоятся февральские учения, являются «самой горячей точкой» НАТО. В маневрах будет задействовано до 3 000 испанских военных, учения пройдут в воздухе, на море и на суше.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Финляндии пограничная охрана начинает второй этап учений по обеспечению безопасности вблизи закрытой границы с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru