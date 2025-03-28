СМИ: ЕС может ограничить импорт агропродукции с Украины с июня
Европейский союз рассматривает возможность введения с июня ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
По данным источника, соответствующие меры могут быть приняты в рамках обсуждения торговой политики ЕС. Официального подтверждения этой информации от Еврокомиссии пока не поступало.
Украинская агропродукция с 2022 года поставляется в ЕС на льготных условиях, включая отмену пошлин и квот. Однако ряд стран, в частности Польша, Венгрия и Словакия, ранее требовали ограничить импорт, ссылаясь на ущерб местным фермерам.
В Еврокомиссии неоднократно поднимался вопрос о пересмотре торговых условий с Киевом. В феврале Брюссель предложил механизм экстренного ограничения импорта, если поставки украинской продукции дестабилизируют рынок отдельных государств ЕС, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп сообщил о прогрессе в урегулировании на Украине, но отметил разногласия
- На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X
- В Египте выписаны трое пострадавших при крушении батискафа с россиянами
- В НАСА сообщили о сотрудничестве с российскими космонавтами на МКС
- Машина скорой помощи влетела в остановку на юге Москвы
- Генсек ООН заявил о легитимности власти Зеленского на Украине
- СМИ: ЕС может ограничить импорт агропродукции с Украины с июня
- МИД обвинил Лондон в координации удара по ГИС в Курской области
- Гутерреш: ООН не участвует в украинском урегулировании
- Суд арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru