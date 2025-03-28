СМИ: ЕС может ограничить импорт агропродукции с Украины с июня

Украинская агропродукция с 2022 года поставляется в ЕС на льготных условиях, включая отмену пошлин и квот. Однако ряд стран, в частности Польша, Венгрия и Словакия, ранее требовали ограничить импорт, ссылаясь на ущерб местным фермерам.

В Еврокомиссии неоднократно поднимался вопрос о пересмотре торговых условий с Киевом. В феврале Брюссель предложил механизм экстренного ограничения импорта, если поставки украинской продукции дестабилизируют рынок отдельных государств ЕС, передает «Радиоточка НСН».

